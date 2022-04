Rio Negro apresenta o espetáculo “A Inconveniência de ter Coragem”

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, apresenta no próximo dia 29 de abril o Espetáculo teatral “A Inconveniência de ter Coragem” da companhia CTM Cultural. A comédia será apresentada no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral, às 19h30. A classificação é livre. Entrada gratuita.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O espetáculo é inspirado na obra A Pena e a Lei de Ariano Suassuna. “Um espetáculo bufonesco sobre atos de hilaridade pastoril e teatral que devem ser levados tão a sério quanto você imaginar que devem. A história encena desde o boneco irresponsável que pisa a terra, até o humano humilde e perante Deus. Os personagens começam e terminam como na frase que veio antes, aliás tudo que vem antes influencia o que vem depois, é bom vocês anotarem isso aí…”