Rio Negro brilha no Circuito Adulto de Corridas de Rua em Curitiba

A equipe de corrida da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) de Rio Negro mostrou mais uma vez sua força e determinação no Circuito Adulto de Corridas de Rua em Curitiba, que contou com cinco etapas desafiadoras, incluindo quatro provas de 7 km e a tradicional Entre Parques 20K — com opções para quarteto, duplas ou solo.

Os atletas da cidade se destacaram em várias categorias, com pódios e excelentes colocações que reafirmam o potencial da região no cenário de corridas de rua. A premiação do ranking deve ser feito no início do ano pela SMELJ de Curitiba.

Destaques por categoria

18-24 anos Feminino:

15º lugar: Priscila Adam

18-24 anos Masculino:

1º lugar: Matheus Godoy

25-29 anos Feminino:

3º lugar: Hallida Caetano

25-29 anos Masculino:

3º lugar: Bruno Moro

30-34 anos Feminino:

6º lugar: Jheniffer Moro

30-34 anos Masculino:

1º lugar: Robert Cardoso

4º lugar: Fernando Renan

6º lugar: Carlos Felipe

35-39 anos Feminino:

2º lugar: Marise Fuchs

40-44 anos Feminino:

14º lugar: Greyse Hau

40-44 anos Masculino:

1º lugar: Mauricio Walickoski

4º lugar: Everson de Castro

50-54 anos Masculino:

4º lugar: Raliton Soares

55-59 anos Masculino:

6º lugar: Ademar Valenga

A cidade está de parabéns, não só pelos resultados, mas também por representar tão bem a paixão pela corrida de rua. Que esses feitos inspirem ainda mais pessoas a se envolverem com o esporte!

Com o término do circuito, os atletas agora se preparam para novas provas em 2025, prometendo ainda mais conquistas. Vamos continuar acompanhando e torcendo por essa equipe que orgulha Rio Negro e região.