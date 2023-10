Rio Negro celebra a “Semana de Sensibilização para as questões do envelhecimento”

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, celebra a “Semana de Sensibilização para as questões do envelhecimento”, com foco na proteção e cuidado com a população idosa.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Serão diversas atividades ao longo desta semana. Confira a programação:

02/10 – 16 HORAS

RODA DE CONVERSA ALUSIVA À SEMANA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA QUESTÕES DO ENVELHECIMENTO – PROTEÇÃO E CUIDADO COM A PESSOA IDOSA

Participantes:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Eliane Valerio Pereira (secretária municipal de assistência social)

Darci Alves de Oliveira (vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso)

Robinson Feres (diretor executivo do Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana)

Local: Radio Difusora 107.3 FM

03/10 – 14 HORAS

ATIVIDADE MOTIVACIONAL

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Realização e Organização:

Secretaria Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal do Idoso

Local: Casa de Repouso Sagrado Coração de Jesus

03/10 – 16 HORAS

RODA DE CONVERSA “SAÚDE DA PESSOA IDOSA DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO”

Participante:

Rosana Aparecida Barão Balan (enfermeira especialista em saúde pública e coordenadora da Atenção Primária na Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro)

Local: Radio Difusora 107.3 FM

04/10 – 16 HORAS

RODA DE CONVERSA “VIOLÊNCIA E VIOLAÇÕES DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA”

Participante:

Simone Moreira (assistente social e coordenadora do Centro Especializado de Assistência Social de Rio Negro)

Local: Radio Difusora 107.3 FM

05/10 – 16 HORAS

RODA DE CONVERSA “RISCOS DE QUEDAS E QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS”

Participante:

Paty Pereira (professora, fisioterapeuta e mestre em tecnologia em saúde e coordenadora de estágio do curso de fisioterapia da UnC Mafra)

Local: Radio Difusora 107.3 FM.

06/10 – 14 HORAS

BAILE RECREATIVO DA SEMANA DA PESSOA IDOSA

Realização e Organização:

SESC Rio Negro

Local: Rua Marçal José Pereira, nº 110, bairro Estação Nova – SESC Rio Negro

06/10 – 16 HORAS

RODA DE CONVERSA “DIREITO E VALORIZAÇÃO DOS IDOSOS”

Participante:

Dra. Patricia Minini Wechinwsky Guerber (professora e coordenadora de estágio do curso de direito da UnC Mafra)

Local: Radio Difusora 107.3 FM