Rio Negro celebra o Dia Nacional da Araucária

Nesta segunda-feira, dia 24 de junho, é celebrado o Dia Nacional da Araucária. A data foi criada em 2005 por decreto presidencial.

Araucária é o nome popular dado para a árvore da espécie Araucaria angustifolia, que também possui outros diversos nomes populares como: Pinheiro-do-paraná, Curi, Pinheiro-brasileiro, Pinheiro-caiová, Pinheiro-das-missões e Pinheiro-são-josé. Trata-se de uma das plantas mais importantes para a flora e fauna brasileira.

Atualmente a Araucaria encontra-se na lista das árvores ameaçadas de extinção, por isso ações de preservação são importantes. A Prefeitura de Rio Negro realiza o plantio de araucárias em diversas regiões do município. Mais de 200 árvores nativas já foram plantadas neste ano em diversas regiões de Rio Negro, sendo que muitas delas são araucárias.

Além disso, a atual gestão municipal colocou em prática o projeto Araucárias no Seminário. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente utiliza a técnica de enxertia com o objetivo de fortalecer ainda mais a flora local com a preservação da Araucária. Várias araucárias enxertadas já foram plantadas no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa (Parque do Seminário), na área denominada de Pomar das Araucárias.

No início deste mês, durante a Semana do Meio Ambiente, várias araucárias foram enxertadas durante um treinamento realizado em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR) do Paraná. As plantas serão remanejadas em definitivo para outras áreas dentro do parque e outras regiões do município.

O objetivo é estender o projeto para as propriedades particulares para a preservação da árvore e para o fortalecimento do agronegócio com a produção e venda de pinhões em grandes quantidades.