Rio Negro chegou ao 13º óbito por Covid-19

Desde o início da pandemia em março, o município de Rio Negro chegou na noite desde último sábado 03, a sua 13ª morte, vítima da covid-19.

A vítima é uma mulher de 56 anos, que estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Hospital Angelina Caron, em Curitiba.

Rio Negro é um dos municípios da região com mais casos de óbitos pelo coronavírus por número de habitantes e até o fechamento desta edição no início da noite de ontem, o município contabilizava 455 casos confirmados, sendo 418 já recuperados, 60 monitorados, 21 em isolamento domiciliar, 02 pacientes na enfermaria e 01 na UTI. Já foram 4911 casos descartados e somente 33 análises em laboratório.

O Bairro Bom Jesus, continua sendo a região mais infectada, com 85 caos, seguido da Roseira com 83, Bairro Alto 60, Centro 53, Campo do Gado 33, Passa Três 19, Vila Paraíso e Tijuco Preto 15, Volta Grande 09, São Judas 08, Estação Nova e Vila Ema 07, Jardim Zilinda e Vila Militar 06, Seminário 04, Sítio dos Rauen 03, Vila Paraná 02 e Passo do Valo 01.

No interior, a localidade do Lageado segue com maior número de casos com 12, seguido da localidade de Ovelhas 10, Fazendinha 09, Campina dos Martins 03, Sítio dos Valério e Laranjal 02 e Campina dos Andrades com apenas 1 caso.

Setembro teve 164 casos de covid-19 em Rio Negro

Segundo dados da Secretária de Saúde, o mês de setembro foi o que apresentou o maior número de casos no município, onde 164 foram registrados. Segundo o gráfico (abaixo) a situação é preocupante, demonstrando que a doença vem avançando no município, onde mês a mês os casos só vem aumentando, agosto chegou a 121 casos. Setembro houve um aumento de 43 casos, desta forma, ao contrário do que se acreditava que pudesse estar estacionando os casos seguem aumentando. Neste mês, pelas informações de ontem, já são mais 07 casos.