Rio Negro confirma pagamento do piso do magistério aos professores da rede municipal

Nesta terça-feira a Prefeitura de Rio Negro anunciou que o piso salarial do magistério, com um aumento significativo de 6,27% no salário de cada professor, será pago já neste mês de janeiro.

Com a diferença de 6,27% entre os valores, o piso do magistério passará de R$ 4.580,57, em 2024, para R$ 4.867,77, em 2025. O anúncio foi feito pelo prefeito Alessandro von Linsingen, juntamente com a secretária municipal de educação, Vera Pfeffer Schelbauer.

Os professores retornam às atividades no próximo dia 03. As aulas na rede pública de ensino terão início no dia 06 de fevereiro.

Leia o anúncio na íntegra:

Estamos muito felizes em anunciar uma grande conquista para todos os nossos dedicados professores! Pela primeira vez, o piso salarial será pago em janeiro, com um aumento significativo de 6,27% no salário de cada professor.

Este aumento não apenas reconhece o valor e a importância do trabalho incansável de nossos educadores, mas também reforça nosso compromisso com a educação de qualidade.

Parabéns a todos os professores! Este é apenas o começo de muitas conquistas que ainda estão por vir.