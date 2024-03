Rio Negro confirma participação no Circuito Infantil de Corridas de Rua de Curitiba

Compartilhar no Facebook

Em 2024 a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Rio Negro estará novamente presente no Circuito Infantil de Corridas de Rua de Curitiba. As etapas iniciam no dia 04 de abril.

Os treinamentos já estão sendo realizados todos os sábados das 8h às 9h na pista de atletismo do Estádio Municipal Ervino Metzger em Rio Negro. Todos podem participar! Basta comparecer no local para se inscrever.

A competição em Curitiba é destinada às crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de idade e envolve provas de 600 metros a quatro quilômetros. Os atletas rio-negrenses costumam conquistar excelentes resultados nesta competição em diferentes categorias.

O evento é promovido pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude da Prefeitura Municipal de Curitiba com os objetivos de difundir na comunidade a prática da atividade física e favorecer o intercâmbio esportivo e cultural.