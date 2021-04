Rio Negro dispõe da crédito para os segmento de transportes através da Fomento Paraná

Empreendedores informais, MEI´s, Micro e Pequenas Empresas do ramo de transporte de passageiros por fretamento de Rio Negro podem participar do Paraná Recupera Transporte, programa de fomento que auxilia na obtenção de crédito de até R$ 20 mil.

A obtenção do crédito com taxas de juros de 0,40% ao mês pode ser feita através do Banco do Empreendedor, anexo a Prefeitura Municipal de Rio Negro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O banco trabalha no horário normal da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 11h30 e das 13h30 às 17 horas. Simulações e contratos podem ser feitos diretamente no banco ou de forma on-line através do site: http://www.fomento.pr.gov.br/