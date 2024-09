Rio Negro é destaque no prêmio Prefeitura Inovadora 2024

Na última quarta-feira (04) foi realizado o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Litoral e RMC em Guaratuba-PR. Na ocasião a Rede Cidade Digital realizou a entrega do título de Prefeitura Inovadora 2024.

Para a seleção e reconhecimento foram considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia de forma estratégica na gestão pública, como forma de melhorar a prestação de serviços e qualidade de vida do munícipe, e o impacto positivo no desenvolvimento das cidades.

A Prefeitura de Rio Negro foi destaque com o projeto para instalar energia solar nos prédios municipais. Participaram do evento o prefeito James Karson Valério e os secretários municipais de indústria e comércio e administração, William Mazur e Lisandro José Lorena Pinto.

O Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Litoral e Região Metropolitana de Curitiba teve como objetivo tratar de tecnologias para a inovação nos serviços públicos e melhoria do atendimento à população.

Quase 30 Prefeituras participaram do encontro, promovido pela Rede Cidade Digital em conjunto com a Prefeitura de Guaratuba, que compartilhou soluções e promoveu a troca de experiências entre prefeitos, gestores e servidores sobre as novas tendências em tecnologias inteligentes nos municípios do Estado.

Além de modelos nos municípios e políticas públicas, no Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes os gestores tiveram acesso às soluções disponíveis pelo Portal de Compras Públicas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Também foram homenageadas como Prefeituras Inovadoras 2024 – RMC e Litoral Paranaense: