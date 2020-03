Rio Negro e Mafra continuam quentes e com pouca chuva

O calor continua no Sul do Brasil e passagem de uma frente fria pelo mar ajuda a empurrar umidade para o interior da região, o que estimula a formação de algumas nuvens carregadas. As condições para chuva aumentam bastante no fim da semana com organização de um ciclone extratropical.

Calor e pouca chuva nesta terça

Nesta terça-feira (31), o sol brilha forte em todos os estados da região Sul e faz calor. No interior gaúcho e no centro-oeste catarinense, o ar fica seco e não chove. Já em todo o leste da região, ventos úmidos que vêm do oceano, geram condições favoráveis para chuva rápida.

Apenas no interior do Paraná, a umidade disponível associada ao calor, contribuem para a formação de nuvens carregadas ao decorrer do dia. As pancadas de chuva nestas áreas, ocorrem de forma isolada e passageira a partir da tarde, com risco de raios.

Para Rio Negro e Mafra a previsão desta terça-feira indica pancadas de chuva à tarde. À noite a chuva para.

Condições para chuva aumentam na quarta

Na quarta-feira, 1 de abril, um sistema de baixa pressão atmosférica se intensifica entre o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai e favorece a formação de áreas de instabilidade no sul do Rio Grande do Sul.

Na região de Uruguaiana , os períodos de sol se intercalam com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Já na região de Bagé e de Pelotas , a nebulosidade aumenta ao longo do dia e há condições para pancadas isoladas a partir da tarde.

Outras áreas de instabilidade que crescem sobre o mar influenciam o leste de Santa Catarina provocando chuva rápida e passageira.

No Paraná e nas demais áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, uma massa de ar seco inibe a formação nebulosidade que provoca chuva. Portanto, o tempo fica estável. O sol brilha forte entre poucas nuvens e não chove.

O mês de abril também vai começar quente no Sul do Brasil.

Atenção para mudança do tempo na sexta-feira

Durante a sexta-feira, 3 de abril, uma frente fria e um ciclone extratropical de organizam entre o Brasil, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina. Isto vai fazer com grandes áreas de instabilidade se espalhem sobre o Sul do Brasil e provoquem chuva forte.

Rio Grande do Sul ainda enfrenta estiagem

Há meses o estado enfrenta um quadro de estiagem devido a falta de chuva na região. No boletim informativo atualizado no dia 27 de março de 2020 pela Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, 245 cidades estavam com problemas relacionados com a estiagem.

De acordo com o meteorologista Filipe Pungirum, da Climatempo, o quadro de estiagem começará ser aliviado com as chuvas frequentes previstas para a abril e maio.

Fonte: Site Climatempo