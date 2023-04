Rio Negro e Mafra possuem um aplicativo para o transporte coletivo

O Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana (CIMU) de Rio Negro-PR e Mafra-SC inovou e lançou nesta sexta-feira (28) o aplicativo Clive Bus para smartphones.

Atendendo ao pedido do CIMU, a empresa Expresso Presidente – que atualmente é a responsável pelo serviço de transporte público nos dois municípios – investiu no desenvolvimento do aplicativo. Com o Clive Bus o passageiro pode monitorar os horários de chegada e partida dos ônibus em operação no sistema de transporte coletivo.

O prefeito de Rio Negro e atual presidente do CIMU, James Karson Valério, enalteceu a importância desta ação para a população de Rio Negro e Mafra: “Estamos lançando oficialmente o aplicativo que é uma grande inovação para aqueles que utilizam o transporte coletivo. Na palma da mão, através do celular, o cidadão pode acompanhar todas as nossas linhas urbanas de Rio Negro e Mafra. Isso é inovação para todos”.

A ferramenta possibilita pesquisar rotas, consultar as linhas e verificar o tempo da viagem com base na própria localização. Também é possível consultar o saldo e fazer a recarga de crédito em seu cartão.

Em todos os ônibus e pontos há um informativo com o tutorial e um QR Code para que o cidadão baixe facilmente o aplicativo. “A utilização do aplicativo deixará a rotina do dia a dia mais fácil aos usuários, pois agora é possível se organizar melhor sabendo o horário em que os ônibus passarão no ponto mais perto da sua localização, da sua casa, trabalho ou lazer”, afirma Robinson Feres, diretor do CIMU.

O uso do Clive Bus é de fácil compreensão. Ao abrir aplicativo a tela mostra os ônibus em operação. Basta clicar em um deles e as informações do trajeto e horário são exibidas. Na aba “Horário” o usuário pode escolher a linha de sua preferência, selecionar o local de saída, observar o horário do ônibus, clicar e acompanhar o seu trajeto.

Outra facilidade que o Clive Bus traz é a consulta do saldo e a possibilidade de fazer a recarga diretamente no aplicativo através do PIX. Para fazer a consulta ou a recarga basta clicar na opção “Mais” e em seguida em “Saldo e Recarga”. Após basta preencher os dados do passageiro (CPF) e do cartão (número de cadastro). Feito isso aparecerá na tela o saldo e a opção para recarregar.

Para efetuar a recarga é só clicar no botão “Recarregar”, selecionar o cartão, estipular o valor e gerar o código PIX. Após efetuar o pagamento o crédito é gerado automaticamente em até 48 horas direto nos validadores nos ônibus. É importante ressaltar que a recarga de créditos via aplicativo é somente para cartão comum. A opção de recarga para estudante não está disponível no momento.

O aplicativo Clive Bus está disponível para Android nas lojas de aplicativos. A partir da próxima terça-feira também estará disponível para o sistema operacional iOS.

Ao acessar a loja de aplicativo basta fazer a busca por Clive Bus, fazer o download, instalar e começar a usar o aplicativo. No primeiro uso é preciso selecionar a cidade desejada. O aplicativo também possui acesso para pessoas com deficiência visual, com recursos de texto em voz que poderão ser ativados no próprio celular.

Link para download (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=br.mobilibus.mobcampolargo