Rio Negro é pioneiro na região com projeto Robótica na Escola

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Educação, visando ampliar a qualidade do ensino e inovar, vem investindo maciçamente em tecnologias diversas voltadas para a educação, como recursos a mais no processo de aprendizagem dos estudantes e na formação continuada de seus professores.

É nesse contexto que surge a necessidade do programa de Robótica na Escola: acredita-se que a introdução e desenvolvimento de projetos educacionais com o uso de determinadas tecnologias no processo de mediação da aprendizagem pode contemplar o desenvolvimento de dinâmicas mais lúdicas, auxiliar na demonstração e melhor compreensão de conceitos, estimular o trabalho em equipe e, portanto, a participação e colaboração entre os sujeitos do processo.

Ou seja, além de atrair a atenção e o interesse dos alunos para o tema da tecnologia e para o conteúdo ensinado, a robótica funciona como ferramenta educativa, visto que, dentre seus inúmeros benefícios, melhora o desenvolvimento cognitivo dos alunos e o processo de aquisição dos conhecimentos aprendidos em sala.

As principais habilidades que as aulas de robótica ajudam a desenvolver são:

Raciocínio lógico. O robô é uma máquina desenvolvida e programada para responder a estímulos aos quais é submetida.



Desenvolvimento de habilidades.

Senso de organização.

Trabalho em equipe e Interdisciplinaridade.

O município passou a ofertar as aulas de robótica no dia 17 de maio na Escola Municipal Ana Zornig (por ser uma escola de período integral) em três pré-escolas da unidade, numa parceria com o Serviço Social da Indústria de Rio Negro (SESI), que possui expertise e histórico positivo em Robótica Educacional, sendo ganhador de diversos prêmios em torneios brasileiros de robótica.