Rio Negro é selecionado na primeira etapa do Programa Turismo Futuro Brasil

Programa vai contemplar 10 destinos turísticos inteligentes com consultoria técnica na área

O município de Rio Negro foi selecionado na 1ª etapa do Programa Turismo Futuro Brasil, do Sebrae. O programa busca fomentar estratégias de reativação do setor turístico pós-pandemia de Covid-19.

Nesta primeira etapa foram selecionados três destinos turísticos por Estado, preferencialmente com um representante de cidades de grande, médio e pequeno porte. Ao todo, 79 destinos turísticos se classificaram para a próxima etapa.

O programa irá selecionar 10 destinos turísticos no território brasileiro. Estes serão beneficiados com uma consultoria técnica que os apoiará na elaboração de estratégias e instrumentos de planejamento para destinos turísticos inteligentes. Além disso, a consultoria também auxiliará na delimitação de plano operacional para implementação da estratégia desenhada, com apoio na implementação de até duas ações-chave para o fortalecimento e consolidação dessas estratégias.

O resultado da segunda etapa, com os 10 destinos contemplados, deve ser divulgado em março de 2023.