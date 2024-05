Rio Negro é selecionado para participar de projeto do Tribunal de Contas do Estado do PR

A Prefeitura de Rio Negro, por meio da Controladoria Interna do Município (CIM), participa de um projeto-piloto do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). As iniciativas visam contribuir com a avaliação de políticas públicas executadas pelo órgão de controle externo através do Programa de Avaliação de Contas Municipais de Governo (ProGov).

Nesse sentido, o município de Rio Negro foi selecionado para a realização deste projeto que tem como finalidade testar os formulários de análise de consistência dos dados da atuação governamental que compõe a prestação de contas. O projeto foi apresentado aos servidores da Controladoria Interna do Município de Rio Negro e ao prefeito James Karson Valério nesta quarta-feira durante uma visita do auditor Eduardo Schnorr e sua equipe.

De acordo com a controladora interna do município, Jerusa Cleres Hack, a ação é muito importante, pois “deixa os jurisdicionados perto do órgão de controle externo mostrando como deve ser a nossa visão no que se refere ao assunto em pauta, ou seja, auditorias internas. Nossa luta sempre foi árdua para conseguir o apoio direto às controladorias internas municipais e hoje é uma grande satisfação perceber ações como esta que aproximam o controle externo do controle interno de uma maneira dinâmica, amigável no intuito de capacitar os servidores”.

Em breve o TCE-PR enviará aos municípios questionários que tem como foco principal a atuação das controladorias quanto à realização de auditorias internas. De acordo com a controladora interna do município, o questionário irá apoiar o processo de avaliação do ProGov nas secretarias municipais de assistência social, saúde, educação, administração, planejamento, fazenda, bem como no Instituto de Previdência do Município de Rio Negro (IPRERINE).

“Na nossa visão, é muito positivo que o TCE inclua os controles internos no processo de avaliação das políticas públicas municipais. Isso acaba conferindo maior eficácia e efetividade nos processos internos de trabalho e na avaliação em si, porque dentro da administração municipal, apoiamos o órgão de controle externo na validação de ações com grande impacto social, destinadas a nossa população”, comenta Jerusa.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

É importante destacar que, segundo o TCE, o ProGov consiste em uma proposta que busca reestruturar o modelo de avaliação das contas anuais das prefeituras paranaenses, com a finalidade de subsidiar a emissão de parecer prévio pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, de acordo com a previsão do artigo 75, inciso I, da Constituição Estadual de 1989.