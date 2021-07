Rio Negro elabora esquema para abrigar pessoas em situação de rua

De terça-feira (27 de julho) até terça-feira (03 de agosto), período podendo ser prorrogado conforme orientações meteorológicas fornecidas pela Defesa Civil, os indivíduos em situação de rua poderão aderir ao pernoite gratuito com refeições.

Durante o período, diariamente às 18h45 sairá do CREAS de Rio Negro localizado na Rua Barão do Rio Branco, 518, Vila Militar com destino ao abrigo.