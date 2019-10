Rio Negro elege a rainha e princesas da Festa da Colonização

A XV Festa da Colonização de Rio Negro/2019 já têm sua realeza. Na noite do último sábado 19, no Clube Vitória, com grande público e com direito a torcida, aconteceu o concurso Realeza, que elegeu a Rainha, 1ª e 2ª Princesas da XV Festa da Colonização.

Neste ano, 10 candidatas disputaram o título, representando uma empresa, comércio, associação ou indústria do município, onde elas desfilaram, discursaram sobre o tema dos 190 anos da imigração alemã em Rio Negro, onde a candidata foi Alexandra Pereira, foi aclamada a Rainha da Festa da Colonização/2019.

Já a representante da Associação Brasileira Alemã Trier, Analia Rafaela dos Santos, foi eleita a primeira princesa e a representante da Uninter, Gabrielle Schelbauer Richert, garantiu o posto de segunda princesa.