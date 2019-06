Rio Negro entre os pontos de coleta da campanha do agasalho 2019

BR 116 tem 15 pontos de coleta para campanha do agasalho 2019. Concessionária Autopista receberá doações até o dia 30 de junho. Os agasalhos serão destinados às entidades assistenciais de diversas cidades

Compartilhar no Facebook

Usuários do trecho da BR 116, administrado pela Arteris Planalto Sul, já podem contribuir com a campanha “Estação Arteris 2019”, doando um agasalho em uma das cinco praças, nove bases operacionais ou na sede de Rio Negro, localizadas ao longo da rodovia.

Este ano, a concessionária disponibilizou 15 pontos de coleta para incentivar a participação de colaboradores e usuários na campanha. As pessoas podem contribuir com doação de cobertores, roupas e calçados novos ou em bom estado de conservação, até o dia 30 junho.

Esta é uma ação da Arteris com o objetivo de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade ao enfrentarem os dias frios do inverno. A Arteris Planalto Sul possui entidades parceiras localizadas em cidades às margens da BR 116, que estão cadastradas junto ao comitê de voluntariado da empresa, para serem beneficiadas com a campanha.

PARANÁ

Km 134,4 – Fazenda Rio Grande (praça e base)

Km 204,1 – Rio Negro (praça e base)

SANTA CATARINA

Km 42 – Itaiópolis (base)

Km 81,6 РMonte Castelo (pra̤a e base)

Km 121 – Santa Cecília (base)

Km 152 – Santa Cecília (praça e base)

Km 195,7 – Ponte Alta (base)

Km 233 – Correia Pinto (praça e base)

Km 276 – Capão Alto (base)

Unidade administrativa Arteris Planalto Sul – km 208 – pista Norte – bairro Industrial Rio Negro PR.