Rio Negro está em Campanha de Multivacinação; Dia D será neste sábado

A Campanha de Multivacinação do Ministério da Saúde em todo o Paraná acontece de 14 a 28 de outubro, sendo o próximo sábado, dia 21, o Dia D de mobilização estadual. Procure a unidade de saúde mais próxima e deixe a sua carteirinha de vacinação em dia.

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro está mobilizada para mais uma vez conscientizar a população sobre a importância da vacinação. A vacina é o fator maior de proteção disponível atualmente, que ajuda a evitar o agravamento de diversas doenças. As campanhas e a adesão da população são fundamentais para um cenário epidemiológico favorável.

No sábado, Dia D, a vacinação ocorrerá em todas as unidades de saúde de Rio Negro, com exceção a unidade de saúde da Campina dos Martins devido à enchente e do ESF Jorge Ricardo Hirt (Estação Nova), que está atendendo provisoriamente no ESF Drº Synesio José Almeida Becker (Campo do Gado). Os moradores destas localidades podem procurar a unidade de saúde mais próxima no horário das 8h às 17h, sem fechar para almoço.

O objetivo da ação é reforçar as coberturas vacinais dos imunizantes que fazem parte do Calendário Nacional de Imunização, além de campanhas vigentes (Covid-19 e Influenza), especialmente em crianças e adolescentes até 15 anos.

As vacinas disponíveis são: Hepatite B, Pentavalente, Vacina Inativada Poliomielite (VIP), Vacina Oral de Poliomielite (VOP), Pneumocócica 10 Valente, Meningocócica C, Meningocócica ACWY, Tríplice Viral (SCR), Varicela, Hepatite A, Febre Amarela, Rota Vírus, HPV, DTP, Covid-19 e Influenza.

Em vídeo, o médico clínico geral e ultrassonografista Dr. Rodrigo Otávio Gondro reforça a importância da vacinação: