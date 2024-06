Rio Negro estará presente no X Seminário Estadual Fruticultura de Clima Temperado

Compartilhar no Facebook

Nesta quarta-feira será realizado o X Seminário Estadual Fruticultura de Clima Temperado.

O evento será realizado na estação de pesquisa do IDR-Paraná no município da Lapa, das 8h às 16h. Além de palestras e debates técnicos, haverá atividades de campo nos pomares da estação experimental.

Centenas de produtores de frutas de vários municípios paranaenses estarão presentes no seminário que visa estreitar a articulação entre as cadeias produtivas, reforçar a necessidade de maior organização e melhorar a eficiência no campo.

A equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Rio Negro estará presente neste importante evento. A população também pode participar, pois haverá um transporte disponibilizado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR) do Paraná. Os interessados podem procurar a unidade do IDR em Rio Negro (Rua Hugo Neumann, nº 25) para se inscrever.