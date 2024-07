Rio Negro esteve presente no X Seminário Estadual de Fruticultura de Clima Temperado

Na última quarta-feira (26) foi realizado no município da Lapa o X Seminário Estadual de Fruticultura de Clima Temperado. O evento, que ocorreu na unidade de pesquisa do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, reuniu aproximadamente 630 produtores, técnicos e pesquisadores do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O prefeito James Karson Valério, juntamente com membros da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Rio Negro e produtores rurais, esteve presente neste importante encontro que tem como objetivo principal fomentar a atividade, capacitar os fruticultores e proporcionar informações para o desenvolvimento tecnológico da atividade.

Tópico crucial para garantir produção uniforme e qualidade das frutas, a dormência foi uma das principais discussões do seminário. Trata-se de um fenômeno fisiológico em que as plantas de clima temperado, como a macieira e o pessegueiro, perdem as folhas e entram em repouso no inverno para acumular reservas de nutrientes, hormônios e açúcares que serão importantes para a brotação, florescimento e frutificação do ciclo seguinte.

Para auxiliar o fruticultor, o IDR-Paraná desenvolveu o aplicativo “Horas Frio Paraná”, que pode ser baixado gratuitamente no Google Play e na Apple Store. As informações do aplicativo são apresentadas em duas faixas de busca, a primeira categoria mostra o acúmulo de temperaturas inferiores a 7,2 ºC e a 13º C para 20 municípios paranaenses. O segundo grupo, com a somatória de temperaturas inferiores a 15 ºC e a 18 ºC, abrange 10 localidades.

Outro ponto alto do seminário foi a apresentação de cultivares de uva desenvolvidas pela Embrapa Uva e Vinho e adaptadas pelo IDR-Paraná às condições de solo e de clima das regiões produtoras paranaenses.

Cultivo de kiwi, mercado e estratégias de comercialização foram outros temas debatidos no evento, que terminou com uma atividade de campo na vitrine de tecnologias da estação experimental.