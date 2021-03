Rio Negro fecha praças e parques para reduzir aglomerações de pessoas

Conforme medidas adotadas pelo Decreto nº 024/2021 a Prefeitura Municipal de Rio Negro fechou Praças e Parques do município no intuito de reduzir aglomerações em espaços de utilização pública. Isso acontece em resposta a grande concentração de pessoas, principalmente na Praça João Pessoa, no centro do município, aos finais de semana.

As aglomerações tem sido as grandes responsáveis pelo cenário epidemiológico atual de agravamento da crise sanitária provocada pelo coronavírus.

Para isso a Prefeitura Municipal criou barreiras sanitárias ao redor da Praça João Pessoa. Portanto, neste final de semana, a partir do sábado à tarde, os munícipes devem estar atentos novamente às mudanças no trânsito.

O trecho a direita da Rua Coronel Nicolau Bley Neto e a rua Sete de Setembro estarão fechados. O acesso a Mafra e o retorno para Rio Negro devem ocorrer pela rua Dr. Getúlio Vargas. O sentido esquerdo da rua Coronel Nicolau Bley Neto, com acesso pela Rua Dr. Vicente Machado permanecerá aberto para retorno e circulação no comércio local. O fechamento acontecerá até as 6h de segunda-feira.

O Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa também segue fechado para visitas até o dia 08 de março, assim como demais parques da cidade.

Neste momento é muito importante que a população colabore e evite sair desnecessariamente. Da mesma forma que não faça a utilização de outras praças e espaços públicos nos bairros. Durante este final semana, dias 06 e 07 de março, apenas serviços essenciais estarão atendendo, respeitando as medidas sanitárias e a restrição de circulação de pessoas entre às 20h e 5h da manhã. Serviços de delivery estarão em atividade normal.

