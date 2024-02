Rio Negro garante recursos da Itaipu para fortalecer a coleta seletiva e reciclagem

Através do Programa Itaipu Mais que Energia, a empresa Itaipu Binacional vai investir R$ 118.612.837,22 na criação de mais 50 Unidades de Valorização de Recicláveis (UVRs) no Estado do Paraná.

O município de Rio Negro está entre os aprovados após se enquadrar nos requisitos estabelecidos. O prefeito James Karson Valério esteve em Foz do Iguaçu nesta quinta-feira, onde participou da solenidade para a assinatura de adesão.

A gest√£o de res√≠duos s√≥lidos atende √† quest√£o ambiental, com a estrutura√ß√£o da cadeia de detritos recicl√°veis do munic√≠pio, mas principalmente gera impactos positivos √†s associa√ß√Ķes de catadores, contribuindo de forma significativa para a melhoria da qualidade de vida desses trabalhadores e trabalhadoras.

A expansão do Programa de Gestão de Resíduos Sólidos da Itaipu Binacional tem a parceria do Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (Cispar) e do Parque Tecnológico Itaipu (PTI), que irão coordenar a implantação das UVRs em diferentes etapas.

O PTI vai trabalhar com capacita√ß√£o dos catadores, campanhas educativas √† popula√ß√£o, assist√™ncia t√©cnica e monitoramento dos indicadores por meio do recicl√īmetro. O Cispar far√° a estrutura√ß√£o dos galp√Ķes de reciclagem com maquin√°rio e caminh√Ķes, al√©m da execu√ß√£o de eventuais projetos de engenharia, como reformas e constru√ß√£o de barrac√Ķes.