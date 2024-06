Rio Negro garante recursos para avançar ainda mais nas políticas para mulheres

Rio Negro esteve presente nesta sexta-feira (21) na abertura da última etapa da segunda temporada da Caravana Paraná Unido Pelas Mulheres, que reuniu em Foz do Iguaçu centenas de gestores e, principalmente, gestoras públicas municipais desta área.

O município foi representado pela coordenadora do Serviço de Acolhimento Institucional Municipal “Professora Jane Sabino Ferreira” e da unidade de acolhimento para mulheres vítimas de violência “Casa Tambo”, vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social, Daniela Ruthes, e pela diretora do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres, Eva Mariane Oliveira.

O evento foi organizado pela Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa e tem como objetivo fortalecer o papel feminino na sociedade, com orientações a gestores municipais que atuam nas políticas para mulheres. A edição deste ano teve como tema o “Fortalecimento da Rede de Proteção e Enfrentamento às Violências contra as Mulheres”.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve presente no evento e enalteceu a importância da ação para ouvir o que as gestoras municipais consideram necessário para o atendimento da população feminina e também prestar contas daquilo que o Estado tem feito nesta área.

Um dos principais avanços destacados pelo governador foi o aumento do orçamento destinado ao setor. Em 2023, o Governo do Paraná criou o Fundo Estadual da Mulher, que se tornou referência para outros estados com o repasse de R$ 6 milhões aos municípios. Em 2024, o orçamento quase dobrou, com repasses de R$ 11 milhões do Fundo Estadual às prefeituras que constituíram fundos municipais para esta área.

Os recursos já estão na conta dos municípios para serem usados em iniciativas de fortalecimento da rede de proteção e no enfrentamento das violências contra as mulheres.

O município de Rio Negro recebeu o valor de R$ 70 mil. Os recursos serão investidos para a implementação, aprimoramento, organização e apoio de políticas públicas, planos, serviços, programas, projetos e ações referentes ao fortalecimento da rede de prevenção e enfrentamento das violências contra a mulher.

As linhas de ação incluem prevenção à violência doméstica e familiar, sensibilização da comunidade, assistência integral às mulheres em situação de violência e seus dependentes, criação e melhoria de Centros de Referência de Atendimento à Mulher, apoio a programas para atendimento de autores de violência, visando prevenir e superar a violência doméstica, além da implementação e aprimoramento de serviços de acolhimento e atendimento emergencial para mulheres em risco de morte ou grave ameaça.