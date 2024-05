Rio Negro inaugura a Academia de Ginástica para Cadeirantes “Professor Martino Stüpp”

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, inaugurou na tarde desta sexta-feira a Academia de Ginástica para Cadeirantes e Parque Infantil “Professor Martino Stüpp”, denominado através do Decreto nº 75/2023.

O evento teve a participação de autoridades, servidores públicos, representantes da Associação Rionegrense de Pessoas com Deficiência (ARPDE), familiares do homenageado Martino Stüpp, alunos da Escola Tia Apolônia (que fizeram uma brilhante apresentação) e cidadãos que farão o uso do novo espaço.

O novo espaço público fica localizado na área anexa ao Ginásio de Esportes José Müller. O local também recebeu uma bela pintura com a arte do grafite feita pelo artista local Dion Luis Hable de Oliveira (popularmente conhecido como “Moska”).

Esta nova academia ao ar livre totalmente adaptada para cadeirantes reforça ainda mais a inclusão social que já vem sendo praticada no esporte em Rio Negro. As ações colocadas em prática pela Prefeitura oportuniza a todos uma melhoria na qualidade de vida.

A academia atenderá gratuitamente a população em geral e escolas. Os cadeirantes terão à disposição equipamentos desenvolvidos especialmente para que possam se exercitar com conforto e segurança. Profissionais que atuam na secretaria de esportes darão todo o suporte necessário aos usuários sempre que for necessário.

JOGO LIMPO

Durante o evento também foi lançado o programa “Jogo Limpo: combatendo a violência de gênero no esporte” com o objetivo de assegurar os bons preceitos e valorizar a participação feminina no esporte. O programa foi instituído em Rio Negro para que mulheres e meninas possam participar ativamente de todas as esferas esportivas com respeito e dignidade. O Decreto foi assinado pelo prefeito James Karson Valério.

Além disso, também será encaminhado ao Conselho Municipal de Esportes um ofício com detalhamento do programa Jogo Limpo e uma solicitação de análise para a alteração da Lei Municipal nº 1.053 de 1997, que instituiu o Código Municipal de Organização da Justiça e Disciplina Desportiva, para que este contemple também as situações de violência de gênero.

O HOMENAGEADO

Martino Stüpp nasceu em Ituporanga-SC no dia 07 de outubro de 1941. Aos 17 anos veio para Mafra para trabalhar junto a um primo de seu pai. Sua vida em Rio Negro começou quando se alistou no Batalhão Mauá, aos 18 anos.

Em Rio Negro trabalhou na Souza Cruz, período em que cursou junto a alguns amigos a Faculdade de Letras na PUC, em Curitiba. Foi professor ginasial do curso de contabilidade e inspetor de ensino. Deu aulas em muitos colégios e também na Funorte, hoje Universidade do Contestado (UnC). Sempre gostou muito do que fazia, tinha prazer em ensinar, ajudar. Tinha grande facilidade em tudo que se propunha fazer.

Seguiu carreira no setor empresarial. Gerenciou por alguns anos o Sistema Público de Emprego (SEMPRE), que hoje se chama SINE. A frente do sempre realizou grandes conquistas, inclusive com relação à qualificação profissional, através de parcerias e programas. Tornou-se voz dos empresários em suas necessidades e também dos funcionários em suas buscas, junto a ACI de Riomafra e também com a FIEP. Com muita responsabilidade e dedicação buscou benefícios aos empregados e também ao empregador.

Esse sempre foi seu pensamento, que trabalhando corretamente, com justiça, unidade e ética os dois lados saíam ganhando e o crescimento do município seria uma consequência.

Martino teve o reconhecimento de todo o seu empenho e dedicação. Pelos relevantes serviços prestados ao município, através de uma Comenda recebida em 14/11/1996, passou a ser titulado Comendador Martino Stüpp.

Aos 70 anos, diante da sua aposentadoria compulsória, e julgando que não era ainda tempo de parar, fez concurso para a Prefeitura de Rio Negro e passou em primeiro lugar. Pela Fundação do Esporte e Lazer continuou a buscar melhorias para a comunidade. Foi o precursor das academias ao ar livre de Rio Negro. Orgulhava-se muito pensando em quanto isso poderia auxiliar as pessoas. Trabalhou mais sete anos, quando seu físico começou a lembrar que era hora de descansar um pouco.

Martino levou o nome de Rio Negro também a diversos lugares através do Coral Stella Marys, o qual ele regeu por 35 anos. Foi também dele a ideia de trazer para a população de Rio Negro o Encanto de Uma Noite de Natal. Com simplicidade e muito amor, o Coral Stella Marys fez uma belíssima apresentação nas janelas do Fórum de Rio Negro. Martino também foi maestro do Coral Sol Maior e do Coral Marechal Osório com a participação de militares do 5º RCC. Desde sempre foi participante ativo dentro da Igreja Matriz Bom Jesus.

Comendador Martino foi sempre uma pessoa tranquila, confiável, muito dedicada, correta, trabalhadora, não media esforços para ajudar, o que fazia com simplicidade e maestria incansável, carinhosa e sempre fiel aos princípios morais e éticos que sempre defendeu.

Martino Stüpp faleceu em 11 de outubro de 2021, aos 80 anos de idade.