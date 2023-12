Rio Negro inaugura espaço para pacientes com Transtorno do Espectro Autista

O Espa├žo TEA – Bruno Junskowski ├ę algo in├ędito no munic├şpio, mostrando que a atual gest├úo da Prefeitura preza pela qualidade e fortalecimento da sa├║de em Rio Negro.

A Prefeitura de Rio Negro, por meio da Secretaria Municipal de Sa├║de, inaugurou na manh├ú desta quinta-feira o Espa├žo TEA – Bruno Junskowski. Trata-se se um importante espa├žo sa├║de para o atendimento de crian├žas e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o acolhimento de suas fam├şlias.

O objetivo primordial do espa├žo ├ę proporcionar um ambiente acolhedor e especializado, focado no desenvolvimento integral dos pacientes e promovendo inclus├úo e qualidade de vida.

A relev├óncia deste espa├žo transcende fronteiras individuais, estendendo-se para toda a comunidade, pois ao oferecer diagn├│stico precoce, interven├ž├Áes terap├¬uticas e suporte multidisciplinar, ele n├úo apenas atende as necessidades das crian├žas e adolescentes com autismo, mas tamb├ęm contribui significativamente para a constru├ž├úo de uma sociedade mais inclusiva e emp├ítica.

Ao investir na sa├║de mental e no bem-estar, o Espa├žo TEA semeia as bases para uma comunidade mais saud├ível, solid├íria e resiliente. O espa├žo n├úo ├ę apenas um ato de cuidado, mas um compromisso com a constru├ž├úo de um futuro mais equitativo, onde cada crian├ža e adolescente, independentemente de suas caracter├şsticas, tenha a oportunidade de florescer plenamente.

O Espa├žo TEA – Bruno Junskowski ├ę algo in├ędito no munic├şpio, mostrando que a atual gest├úo da Prefeitura preza pela qualidade e fortalecimento da sa├║de p├║blica de Rio Negro. A Secretaria de Sa├║de de Rio Negro trabalhou na busca do melhor im├│vel, o qual possui uma estrutura que comporta as necessidades para a execu├ž├úo do atendimento com excel├¬ncia.

A cria├ž├úo do espa├žo era um pedido das m├úes dos pacientes desta patologia junto ├á gest├úo municipal. O projeto foi deliberado e aprovado pelo Conselho de Sa├║de do munic├şpio. At├ę ent├úo havia atendimentos com profissionais da sa├║de de forma descentralizada e o pedido era para que houvesse um local onde os atendimentos fossem centralizados, tornando-se um local de refer├¬ncia para esses pacientes.

Al├ęm da presen├ža de familiares do homenageado, a solenidade teve a presen├ža de diversas autoridades, entre elas o prefeito James Karson Val├ęrio; vice-prefeito Alessandro von Linsingen; secret├íria municipal de sa├║de Simone Ang├ęlica Vitorino Gondro; coordenadora municipal de sa├║de mental, Vivian Jungles Barbosa; al├ęm das equipes da sa├║de, secret├írios municipais, servidores e popula├ž├úo que prestigiou o evento.

Para abrilhantar este momento t├úo especial, houve ainda uma apresenta├ž├úo musical da Escola de Musica Anna Magdalena Bach.

BRUNO JUNSKOWSKI

Pensando na inclus├úo, o espa├žo homenageou Bruno Junskowski, um menino travesso, esperto e gentil. O prefeito James Karson Val├ęrio assinou durante o evento o Decreto n┬║ 192/2023 que denomina o local como Espa├žo Terap├¬utico a Pessoa com Transtorno do Espectro Autista ÔÇťEspa├žo TEA – Bruno JunskowskiÔÇŁ, localizado na Rua Ant├┤nio de Paula Val├ęrio, n┬║ 157, Centro.

Bruno foi aluno da Escola Municipal Ricardo Nentwig. Foi lá onde fez seus primeiros amigos, guardava cachorro-quente da merenda para levar para a irmã mais nova e descobriu não gostar de matemática.

Em 2000, aos 9 anos, Bruno foi diagnosticado com encefalite, que ├ę uma inflama├ž├úo no c├ęrebro, que o fez ir para UTI e ser internado algumas vezes ao longo de tr├¬s anos. Algumas das interna├ž├Áes foram mais longas que outras, e acabaram deixando sequelas em Bruno, entre elas pautas autistas, como se dizia na ├ępoca.

Bruno se tornou uma crian├ža denominada ÔÇťespecialÔÇŁ, um fato que para todos que o conheciam era ├│bvio, pois ele sempre foi uma crian├ža muito especial. Ele estava diferente intelectual e fisicamente, mas com o mesmo carinho e for├ža de sempre.

Naquela ├ępoca, nem todo mundo tinha sensibilidade de reconhecer a beleza de algu├ęm como ele. Os olhares e coment├írios eram percebidos e entendidos por Bruno. Um cap├ştulo da hist├│ria que machuca tanto quanto os dias no hospital.

Em 2003, Bruno se tornou aluno da Escola Tia Apol├┤nia, onde ele e toda a fam├şlia foram acolhidos pelos profissionais da escola. Esse lugar foi especialmente importante na vida dele, porque foi l├í onde recebeu apoio especializado, focado em suas necessidades.

Foram somente seis meses na Escola Tia Apol├┤nia, mas um per├şodo muito bonito, em que ele pode simplesmente ser crian├ža. Um m├¬s ap├│s completar 12 anos, em 2003, Bruno faleceu devido a complica├ž├Áes.

Embora t├úo pequeno, Bruno foi um tit├ú. Travou lutas que nem adultos dariam conta. Uma for├ža que s├│ ├ę explicada pela inoc├¬ncia da inf├óncia. Mas sua hist├│ria n├úo terminou no dia em que faleceu. Bruno foi inspira├ž├úo para que sua m├úe, Norma Junskowski, voltasse a estudar e se formar em pedagogia com foco em pessoas com defici├¬ncias.

Todo o suporte que recebeu da Escola Tia Apolônia, Norma retribuiu. Primeiro como voluntária, depois estagiária, professora e hoje como coordenadora.

Bruno vive na mem├│ria e no cora├ž├úo dos que o conheceram. Agora, viver├í tamb├ęm neste importante espa├žo como lembran├ža de inclus├úo. A presen├ža do Espa├žo TEA ir├í proporcionar todo o suporte e a orienta├ž├úo necess├íria, fortalecendo o v├şnculo familiar e social.

SAIBA MAIS

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) ├ę um dist├║rbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento at├şpico, manifesta├ž├Áes comportamentais, d├ęficits na comunica├ž├úo e na intera├ž├úo social, padr├Áes de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repert├│rio restrito de interesses e atividades.

Sinais de alerta no neurodesenvolvimento da crian├ža podem ser percebidos nos primeiros meses de vida, sendo o diagn├│stico estabelecido por volta dos 2 a 3 anos de idade. A preval├¬ncia ├ę maior no sexo masculino.

A identifica├ž├úo de atrasos no desenvolvimento, o diagn├│stico oportuno de TEA e encaminhamento para interven├ž├Áes comportamentais e apoio educacional na idade mais precoce poss├şvel, pode levar a melhores resultados a longo prazo, considerando a neuroplasticidade cerebral.