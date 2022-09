Rio Negro intensifica fiscalização de descarte irregular de lixo e entulho

Além de sujar a cidade, despejar lixo ou entulho é considerado uma contravenção penal prevista na Lei 9.605/98, que aplica pena de reclusão e multa.

Na última semana foi realizada uma ação conjunta envolvendo equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Negro, Obras e Posturas, Vigilância Sanitária e Comitê da Dengue. Os profissionais realizaram visitas técnicas para intensificar a fiscalização e conscientização em propriedades dos bairros Estação Nova e Campo do Gado. O objetivo é combater o descarte de lixo e entulhos em locais inadequados.

A ação ocorreu durante a manhã do dia 6 com visitas em terrenos baldios que continham lixo e entulhos despejados de forma irregular, além de propriedades que executam o trabalho de reciclagem na informalidade e sem a separação adequada dos resíduos. As equipes conversaram com os proprietários dos terrenos e imóveis, que foram notificados e agora precisam regularizar a situação dentro de um prazo. Caso contrário, uma multa será aplicada.

MULTA DE ATÉ R$ 4 MIL

A população precisa se conscientizar que fazer o descarte inadequado de lixo e entulhos é crime ambiental e está sujeito à multa. Em Rio Negro, as infrações cometidas no meio ambiente podem ser punidas com multa de até 1000 UFM, além da obrigação de ressarcimento do dano causado. Em 2022 o valor da Unidade Fiscal do Município (UFM) é no valor de R$ 4,12, então a multa pode chegar a R$ 4 mil dependendo da gravidade da infração.

O QUE DIZ A LEI

A Lei Complementar nº 45/2021 dispõe sobre o Código de Posturas do Município de Rio Negro. Conforme cita a Lei, o morador é responsável perante as autoridades fiscais, pela manutenção da habitação em perfeitas condições de higiene. Além disso, de acordo com a Lei, os proprietários ou moradores são obrigados a conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios, prédios e terrenos.

É proibido conservar água estagnada nos quintais, pátios dos prédios situados na zona urbana. Ao munícipe, cabe a adoção de medidas necessárias para manutenção de suas propriedades limpas e isentas de animais como roedores, moscas, mosquitos, pulgas, entre outros.

Os estabelecimentos que comercializem pneumáticos, sucatas, ferro velho e depósito de material reciclável, também são obrigados a mantê-los permanentemente isentos de acúmulos de águas originadas ou não pelas chuvas, de forma a impedir a proliferação de mosquitos. Os responsáveis por casas e terrenos onde forem encontrados focos ou viveiros de moscas ou mosquitos, ficam obrigados à execução das medidas que forem determinadas para a sua extinção.

É proibido queimar resíduo sólido mesmo nos próprios quintais; lançar resíduos sólidos nas vias públicas, nos terrenos sem edificações e/ou várzeas. A Lei determina que o resíduo sólido das edificações deva ser recolhido em embalagens ou recipientes adequados, os quais deverão ser dispostos em local apropriado para ser removido pelo serviço de limpeza pública.

Também é proibido o despejo nos logradouros públicos e terrenos sem edificação, de cadáveres de animais, entulhos, resíduos sólidos de qualquer origem e quaisquer materiais que possam ser inconvenientes à população ou prejudicar a estética da cidade.

A Lei Municipal nº 1119/98 também dispõe sobre os atos de limpeza pública em Rio Negro. De acordo com a Lei, constitui atos lesivos a limpeza urbana:

Depositar ou lançar papéis, latas, restos ou lixo de qualquer natureza, fora dos recipientes apropriados, em vias, calçadas, praças e demais logradouros públicos, causando danos à conservação da limpeza urbana.

Depositar, lançar ou atirar, em quaisquer áreas públicas ou terrenos, edificados ou não, resíduos sólidos de qualquer natureza.

Sujar logradouros ou vias públicas, em decorrência de obra ou desmatamento.

Depositar, lançar ou atirar em riachos, córregos, lagos, rios ou às margens, resíduos de qualquer natureza que causem prejuízo à limpeza urbana ou ao meio ambiente.

A política de meio ambiente do município de Rio Negro tem como objetivo – respeitando as competências da União e dos Estados – manter o equilíbrio do meio ambiente, como bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida, cabendo ao município o dever de defendê-los e preservá-los para as gerações presentes e futuras. Isto está na Lei Municipal nº 915/95.

É CRIME!

Além das leis municipais já citadas, há a Lei de Crimes Ambientais nº 9605/98 (Lei Federal) que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Jogar lixo na rua, por exemplo, é crime, podendo gerar multa para quem lançar restos de qualquer natureza em locais como vias, praças, jardins e logradouros públicos. Entretanto, muitos cidadãos insistem na prática que pode causar muitos transtornos, principalmente nas épocas de chuva.

A Lei determina infrações que podem levar à reclusão, detenção ou pagamento de multa. A penalidade varia conforme o tipo de dano causado pelo lançamento de resíduos (sólidos, líquidos ou gasosos), detritos ou óleos no ambiente.

A queima do lixo, por exemplo, é um ato criminoso, mesmo quando dentro de propriedade particular. Isso porque, segundo a Lei de Crimes Ambientais, são jogados na atmosfera resíduos dos materiais queimados, causando poluição e possíveis danos à saúde humana. A punição pode ser de multa e detenção de 6 meses a um ano.

QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Além de ser um ato criminoso, os depósitos irregulares de lixo e entulho contaminam águas e solos com substâncias tóxicas, causando problemas de saúde pública.

A poluição proveniente do entulho desvaloriza o visual da cidade, produz mau cheiro e traz riscos à vida humana e à natureza. Quando surge em vários lugares, pode destruir parte significativa da flora e provocar a morte de animais, além de criar o ambiente perfeito para o desenvolvimento de pragas urbanas, já que os lixos, quando descartados de maneira irregular, atraem moscas, ratos, baratas e mosquitos que podem aumentar a incidência de enfermidades por conta de Dengue, Zika, Febre Amarela e Leptospirose.

Quem descarta entulho de maneira irregular está comprometendo a segurança nas ruas, o ecossistema e, de forma indireta, a vida de milhares de pessoas. Portanto, desta forma fica fácil entender o motivo para tratar essa conduta como crime contra o meio ambiente.

COMO DENUNCIAR

A comunidade também pode ajudar na fiscalização. Infelizmente o descarte de lixo em terrenos baldios, principalmente, é um problema recorrente, por isso a Prefeitura faz o apelo para que as pessoas exerçam o papel de cidadão e denunciem. Uma cidade limpa e saudável depende da colaboração de todos os habitantes.

As consequências negativas de uma conduta ruim podem atingir diferentes grupos. Portanto, é muito importante que o cidadão faça denúncias de irregularidades para que a administração pública possa averiguar a situação. A Prefeitura de Rio Negro oferece um canal para que as pessoas façam as suas denúncias e tirem dúvidas sobre o descarte adequado dos resíduos.

Quem flagrar alguma situação que represente crime ambiental consegue agir rapidamente para evitar danos maiores. Uma denúncia pode ser feita facilmente através da Ouvidoria Municipal.

Caso o cidadão identifique possíveis infrações vindas de pessoas físicas ou jurídicas, pode acionar também a Polícia Militar através do número 190. É importante lembrar que realizar condutas e atividades lesivas ao meio ambiente é crime! Quem flagra um crime ambiental e não denuncia acaba colaborando com o aumento da prática ilegal.

CONTATOS COM A OUVIDORIA MUNICIPAL

Atendimento presencial ou correspondência: Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.

Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário. E-mail: ouvidoria@gmail.com

ouvidoria@gmail.com Telefone: (47) 3642-3280 – Ramal 479

(47) 3642-3280 – Ramal 479 WhatsApp: (47) 99174-4399

(47) 99174-4399 Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h

COLETAS DE LIXO EM RIO NEGRO

Em Rio Negro a coleta de lixo é constante. O cronograma da coleta seletiva e convencional pode ser visto no portal da Prefeitura: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/cronograma-de-coleta-seletiva

Preparar o lixo é importante para facilitar as próximas etapas, que podem envolver reciclagem e até reaproveitamento de materiais. É importante fazer uma separação prévia, categorizando as sobras conforme a composição de cada item.

Conscientizar outras pessoas, como amigos e familiares, sobre a importância do descarte correto de resíduos é fundamental. Todos podem colaborar com isso.