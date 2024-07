Rio Negro já prepara o ambiente para a grande Festa Julina deste sábado

Compartilhar no Facebook

Nesta sexta-feira a Rua Jornalista Vitor Hugo Grossl Gonçalves no bairro Estação Nova está parcialmente interditada em frente ao Parque das Araucárias (Parque Ambiental Sesc Rio Negro), mas é para um bom motivo: amanhã será realizada no local a tradicional Festa Julina do município.

As equipes da Secretaria de Cultura e Turismo e da Secretaria de Obras estão no local preparando o ambiente para esse grande evento. A festa terá uma bela fogueira que encantará o público.

A programação inicia às 14h com muita música, danças juninas, jogos e brincadeiras, feira de artesanato, feira da agricultura familiar, feira da lua, completa praça de alimentação e brinquedos infláveis para as crianças.

Para animar a festa sobem ao palco Kauan Costa (16h) e a dupla Krüger e Rony (18h).

Reúna a sua família e amigos para este grande evento que preserva uma das representações culturais brasileiras mais tradicionais. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.