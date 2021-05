Rio Negro já registrou a abertura de 153 novas empresas em 2021

O Município de Rio Negro registrou a abertura de 153 novas empresas nos quatro primeiros meses do ano. Os dados são do Painel Mapa das Empresas, disponibilizado pelo Governo Federal.

A abertura de novos empreendimentos retrata o desenvolvimento municipal, mesmo em um momento em que a economia passa por algumas dificuldades devido a pandemia causada pelo coronavírus.

Além disso, o município registrou em fevereiro uma média de cerca de 22 horas para concluir a abertura de novas empresas, facilitando o processo ao empreendedor. O município ainda dispõe de incentivos como o Programa Incubatório Industrial, aliado a políticas de desenvolvimento econômico. Incentivos fiscais, infraestrutura e cessão de áreas para novos empreendimentos são algumas das políticas aplicadas. Parcerias com o Governo Estadual também garantem aos empresários locais facilidades de crédito, através do Banco do Empreendedor. Durante a pandemia, o Banco do Empreendedor proporcionou linhas de crédito, com baixos juros, para recuperação de empreendedores individuais, micro e pequenas empresas dos setores mais afetados pelas medidas restritivas. A Agência do Trabalhador de Rio Negro também foi destaque em desempenho, ficando em primeiro lugar em toda a Região Metropolitana (ranking de desempenho IMO).

Todos esses fatores contribuíram para o crescimento no número de empresas no Município, bem como o posicionamento da gestão. “Estamos desenvolvendo um ambiente favorável para negócios, com incentivos fiscais, assessoramento, opções de crédito e muito diálogo, pois nosso Município possui importantes atrativos para investidores e empreendedores sejam eles locais ou vindos de outras regiões”, afirmou o prefeito James Karson Valério.

