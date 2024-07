Neste ano o Desfile Cívico de 7 de Setembro será realizado em Rio Negro. A organização será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

No próximo dia 07 de agosto, às 14h, será realizada uma reunião no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral (Prefeitura) para tratar de assuntos referentes ao evento. Todos que desejam participar do desfile podem participar da reunião.