Rio Negro já se prepara para receber a tecnologia 5G

Nesta terça-feira (29), o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, participou de uma importante reunião em Curitiba promovida pelo Conselho Temático de Telecomunicações da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep). O evento reuniu prefeitos e representantes das prefeituras que integram a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec).

Na ocasião foram abordadas questões relacionadas às adequações necessárias nas legislações municipais para a implantação da infraestrutura da tecnologia 5G pelas operadoras, levando em consideração as evoluções dos equipamentos de telecomunicações.

Em Rio Negro serão iniciadas as tratativas para adequar as leis municipais à implantação da infraestrutura da tecnologia 5G. “Nossa gestão inovadora irá se preparar com uma legislação moderna para um breve futuro nesta área. Administrar é gerenciar inovação. Fiquei muito feliz em participar desta conversa sobre novas tecnologias e poder contribuir para que Rio Negro possa desenvolver mecanismos práticos para receber em breve a tecnologia 5G para nossa população”, enalteceu o prefeito James.

Os detalhes técnicos da nova legislação relativa à infraestrutura para telefonia móvel foram apresentados por Katia Garbin, relações institucionais do projeto Conecte 5G da Conexis Brasil Digital, associação nacional que representa as operadoras e empresas do setor. “O 5G precisa de dez vezes mais antenas, mas como trabalha em frequência mais baixa, não precisa de antenas altas. O município hoje não precisa mais legislar sobre infraestrutura de telecomunicações, mas sobre infraestrutura de suporte, referente aos espaços onde a operadora vai pendurar seu equipamento, o que ficou muito mais simples”, disse.

Na reunião também foram apontados caminhos para se ampliar a conectividade rural, outro tema que está entre as demandas prioritárias do Conselho da Fiep. No evento foram apresentadas soluções tecnológicas para ampliar coberturas rurais e mecanismos que estão sendo estudados para financiar projetos que possam ser implantados pelos municípios com esse objetivo.