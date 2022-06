Rio Negro lança campanha ‘Ouvidoria Municipal – Ouvir para melhor servir’

Na tarde desta sexta-feira, 10 de junho, a Prefeitura Municipal de Rio Negro lançou a campanha “Ouvidoria Municipal – Ouvir para mehor servir”. O intuito da ação é estabelecer um canal de comunicação eficiente e eficaz entre a Prefeitura e os munícipes. No município estão disponíveis a Ouvidoria Geral e a Ouvidoria SUS. Nestes canais o cidadão pode tirar suas dúvidas, fazer reclamações, sugestões e elogios. O acesso pode ser feito totalmente online, além de dispor da possibilidade de acompanhamento de todo o processo.

O lançamento da Campanha iniciou com a capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde. Por estarem sempre em contato com a comunidade e de maneira mais próxima das famílias, os Agentes de Saúde serão apoio na orientação e divulgação deste canal. Da mesma forma, todos os estabelecimentos públicos receberão cartazes com os contato das Ouvidorias Municipais. O município também iniciará uma campanha online, com orientações.

“Estamos buscando uma gestão participativa. Muitas vezes nossos moradores querem auxiliar, tem ideias e sugestões a serem compartilhadas. Outras vezes tem reclamações ou dúvidas e não sabem onde buscar esse atendimento. Com esse canal, que é o oficial e regulamentado, o cidadão pode ter certeza que suas demandas irão chegar em quem realmente poderá lhes auxiliar”, destacou o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério.

Serviço:

Entrar em contato com as Ouvidorias Municipais é muito simples:

Site: www.rionegro.pr.gov.br no link das Ouvidorias (disponível 24h)