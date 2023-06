Rio Negro lança serviço de acolhimento para pessoas em situação de rua

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Rio Negro, por meio da Secretaria de Assistência Social, lançou nesta sexta-feira (16) mais uma inovação no município, desta vez voltada à efetivação da política pública em prol das pessoas em situação de rua.

O município abriu credenciamento de instituições de acolhimento provisório para pessoas em situação de rua com o objetivo de acolher de forma temporária as pessoas que estão nessas condições.

O primeiro contrato de credenciamento foi assinado na Prefeitura com a Casa de Apoio Novo Amanhecer (CANoA). Participaram da reunião o prefeito James Karson Valério, a secretária municipal de assistência social, Eliane Valério Pereira, o psicólogo e coordenador técnico da Associação Terapêutica Novo Amanhecer (ATENA), Edson Eckel, além da assistente social e coordenadora do CREAS, Simone Moreira, e a assessora financeira da Secretaria de Assistência Social, Andressa Sabatke.

Segundo o prefeito James, cabe à administração pública estar sempre trabalhando e inovando para que as diversas políticas públicas sejam de fato efetivadas no município. Portanto, esse credenciamento vem de encontro aos propósitos da atual gestão municipal.

ENCAMINHAMENTOS

As pessoas em situação de rua poderão ser abrigadas temporariamente por livre adesão e os encaminhamentos serão realizados pela equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que fará abordagens sociais diárias no período da tarde e enquanto perdurar o frio intenso.

PLANTÃO

Todo cidadão pode colaborar com esta ação. Ao perceber uma pessoa em situação de rua, pode entrar em contato através dos telefones abaixo:

(47) 3642-0978 – Das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h nos dias úteis.

(47) 99254-0498 (WHATSAPP) – Após as 17h nos finais de semana e feriados.

Em dias úteis, durante o horário normal de expediente, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, os profissionais da Rede de Proteção Social (Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, SAMU, Pronto Atendimento, Patrulha Patrimonial, etc.), bem como a população em geral que tenha conhecimento da existência de pessoas em situação de rua, poderão entrar em contato com a equipe do CREAS pelo telefone fixo (47) 3642-0978.

Após as 17h, nos finais de semana e feriados, a equipe do CREAS estará de plantão sobreaviso e o contato poderá ser realizado através do telefone (47) 99254-0498 (funciona também como WhatsApp).