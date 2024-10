Rio Negro lidera geração de empregos formais em 2024

Números do Governo Federal mostram a força na inserção de jovens no mercado de trabalho

O município de Rio Negro, no Paraná, está colhendo os frutos de um esforço coletivo que vem transformando a economia local. Até agosto de 2024, a cidade registrou um saldo positivo de 432 empregos formais com carteira assinada, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Esse desempenho é ainda mais expressivo quando comparado com as cidades vizinhas, destacando Rio Negro como a líder regional na geração de empregos.

Apesar de enfrentar o grande desafio do fechamento da usina de beneficiamento da Souza Cruz BAT, que resultou na perda de 670 postos de trabalho, Rio Negro demonstrou sua resiliência. Desde 2020, o saldo acumulado na criação de empregos formais no município chega a 725 novas vagas, mostrando a força de sua economia e a capacidade de recuperação diante de adversidades.

Setores em destaque

Dois setores impulsionaram fortemente esse crescimento: a indústria e o setor de serviços. A indústria gerou 282 novos empregos, enquanto o setor de serviços contribuiu com 165 contratações. Esses números demonstram a diversificação econômica de Rio Negro, que consegue sustentar o crescimento em diferentes áreas.

Oportunidades para os jovens

Um dado que se destaca é o papel dos jovens na ocupação dessas vagas. Dos 432 empregos gerados em 2024, 204 foram preenchidos por pessoas entre 18 e 24 anos, faixa etária que tradicionalmente enfrenta dificuldades para ingressar no mercado de trabalho. Além disso, 74 vagas foram ocupadas por adolescentes de até 17 anos, reforçando a importância do primeiro emprego como uma etapa fundamental na vida profissional desses jovens.

O fortalecimento das políticas públicas voltadas para a capacitação e inserção de jovens no mercado de trabalho tem sido crucial para esses resultados. O acesso ao emprego formal com carteira assinada oferece não apenas estabilidade financeira, mas também direitos e garantias que contribuem para o desenvolvimento pessoal e profissional.

Comparação regional

Ao analisar os dados de cidades vizinhas, fica evidente o destaque de Rio Negro no cenário regional:

Piên: 382 vagas geradas até agosto de 2024.

Quitandinha: 108 vagas.

Itaiópolis: 122 vagas.

Mafra: 125 vagas.

Campo do Tenente: saldo negativo de -93 vagas.

Esse comparativo reforça a liderança de Rio Negro na geração de empregos formais e evidencia o sucesso das iniciativas adotadas pela administração pública e pelo setor privado para promover o desenvolvimento econômico.

Crescimento no número de empresas

Outro indicador relevante do dinamismo econômico de Rio Negro é o aumento expressivo no número de empresas. De acordo com os dados do Painel Mapa de Empresas do Governo Federal, o município passou de 2.168 CNPJs ativos em 2020 para 3.526 até agosto de 2024, representando um crescimento de 62,6%. Esse aumento no número de empresas é um reflexo direto do ambiente favorável para negócios e do incentivo ao empreendedorismo local.

Um esforço coletivo

O sucesso de Rio Negro na geração de empregos formais é resultado de um esforço conjunto entre o poder público, empresários e trabalhadores. A Secretaria de Indústria e Comércio tem desempenhado um papel fundamental ao facilitar a abertura de empresas e criar condições favoráveis para o crescimento econômico. O aumento de empregos formais, especialmente para os jovens, simboliza uma nova fase para a cidade, com mais oportunidades e um futuro promissor.

Enquanto muitos municípios ainda tentam se recuperar dos impactos econômicos recentes, Rio Negro segue na contramão, mostrando que a união de esforços e políticas públicas eficazes podem transformar realidades. A geração de emprego com carteira assinada é um reflexo direto dessa transformação, proporcionando não apenas mais vagas, mas também mais dignidade e direitos para os trabalhadores.

Fonte: CAGED, Painéis do Mapa de Empresas – Governo Federal