Rio Negro mantém acompanhamento do retorno às aulas presenciais

Medidas aplicadas são frequentemente avaliadas seguindo orientações da Saúde

O retorno às aulas presenciais aconteceu no último mês em Rio Negro. Após deliberação do comitê de Retorno às Aulas, análise e elaboração dos planos de contingência para as unidades escolares, está sendo aplicado um rigoroso protocolo de prevenção a disseminação da Covid-19. Esta ação garantiu um retorno exitoso, seguro para profissionais e alunos.

Além da aplicação do ensino híbrido, em que parte da turma tem aula presencial e outra parte realiza atividades em casa, garantindo assim redução no número de alunos, também foram readaptados os espaços, adquiridos itens de higiene e proteção, contando ainda com um intenso trabalho de conscientização com os alunos. Já iniciaram as atividades os alunos da pré-escola ao 5º ano. Os Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs permanecem sem aulas. Lembrando que as famílias puderam optar pelo retorno presencial ou não, e os alunos que se mantiveram no ensino remoto estão participando das atividades online e contam ainda com a plataforma Conecta Rio Negro, que disponibiliza aulas e atividades educativas através do YouTube. Esta é uma iniciativa inédita e inovadora em nossa região. As aulas online são produzidas exclusivamente por professores da rede municipal, com orientação do departamento Pedagógico. A mesma equipe também é responsável pela elaboração das apostilas para os alunos acompanharem os vídeos, realizarem as atividades propostas nelas e entregarem semanalmente na escola.

Dentre os protocolos aplicados estão os tapetes sanitizantes colocados na entrada das salas de aulas e das unidades. Todos os alunos e funcionários tem sua temperatura medida ao chegar na escola. Todos os espaços contam com marcações no chão indicando o distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas. As carteiras estão dispostas de acordo com as normas protocolares de distanciamento. Álcool em gel e sabão para a lavagem das mãos em lugares próprios e específicos. As mãos de alunos, professores e funcionários, bem como carteiras e demais objetos são frequentemente higienizados. Máscaras de tecido e face shield para profissionais e alunos. Sanitizações constantes realizadas com hipoclorito de sódio e outros produtos específicos para combate ao coronavírus. Cartazes e placas informam os alunos sobre práticas e comportamentos que nos ajudam na prevenção de uma possível contaminação.

A alimentação escolar também segue orientações específicas. Como merenda, são oferecidas porções individuais balanceadas, designadas pela nutricionista da Secretaria Municipal de Educação. Os alunos que permaneceram no ensino remoto recebem um kit merenda escolar, podendo os pais retirarem o kit diretamente na escola onde o filho está matriculado, garantindo o direito a todos os alunos do município. Os pais serão informados sobre as datas para a retirada dos kits.

Todas as ações aplicadas são constantemente avaliadas e acompanhadas pela equipe da Secretaria Municipal de Educação. O comitê de Retorno às Aulas deve se reunir novamente em meados de julho, ou caso haja recomendação dos órgãos de Saúde. A secretária destaca ainda que nenhuma contaminação de alunos ou professores foi constatada nas unidades escolares, fato confirmado e rastreado pela Secretaria Municipal de Saúde.

