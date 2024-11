Rio Negro mobiliza conferência municipal contra a emergência climática

A 2ª Conferência Municipal do Meio Ambiente de Rio Negro será realizada no próximo dia 11 dezembro no auditório da Unopar – Colégio Bom Jesus São José, com início às 8h.

O evento é uma das etapas mais importantes da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente (CNMA) e tem como objetivo incentivar a ampla participação da população na construção de propostas para enfrentar os desafios climáticos, além de eleger delegados que representarão o município na etapa estadual.

A presença da população é fundamental. Para participar basta ter idade mínima de 16 anos e comparecer ao local sem a necessidade de inscrição prévia.

Durante a conferência municipal os participantes poderão apresentar propostas contra os efeitos causadores da emergência climática para os cinco eixos definidos pela 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente: mitigação; adaptação e preparação para desastres; justiça climática; transformação ecológica; e governança e educação ambiental.

Poderão ser levantadas até dez propostas, sendo duas para cada um dos eixos temáticos. As propostas priorizadas serão encaminhadas para a Comissão Organizadora Estadual e serão incluídas no Caderno de Propostas que será debatido nas conferências estaduais.

Participar das conferências municipais do meio ambiente traz inúmeros benefícios para as cidades brasileiras. Entre eles, destaca-se o acesso ao conhecimento e inovação. As conferências oferecem uma plataforma única para que gestores e técnicos municipais se capacitem e adquiram novas habilidades e conhecimentos sobre gestão ambiental.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A participação também fortalece a governança ambiental local. Ao envolver diferentes setores da sociedade, como governo, sociedade civil e setor privado, as conferências promovem a construção de políticas públicas mais abrangentes e alinhadas com as necessidades e expectativas da população.

Além disso, os municípios que participam das conferências têm a oportunidade de influenciar políticas estaduais e nacionais de meio ambiente. Isso significa que as ideias e soluções desenvolvidas por cada município terão o potencial de impactar políticas em uma escala maior.

Mais informações estão disponíveis no site oficial da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente: www.gov.br/cnma