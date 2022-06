Rio Negro mobilizou mais de 60% da população no Dia do Desafio

O Dia do Desafio é uma ação que busca fomentar a prática de exercícios físicos pela população. Desde o seu início, Rio Negro tem contado com grande participação dos rio-negrenses e no último dia 25 de maio, no Dia do Desafio 2022, mobilizou 60,31% dos moradores na prática, totalizando 20.419 participantes, que registraram pelo menos 15 minutos de atividades física.

Nas edições de 2020 e 2021, no contexto da pandemia de Covid-19, as ações se concentraram no meio digital. Nesta edição, a intenção foi estimular a ocupação de espaços fisicoesportivos e conectar pessoas por meio de atividades práticas e presenciais, destacando a importância da prática regular de atividades físicas, fundamentalmente, como um hábito de vida determinante para a saúde e para a harmonia na convivência social.