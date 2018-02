Rio Negro no livro de Receitas do Paraná

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A culinária típica rionegrense está registrada no livro de receitas “Delícias do Paraná – Tradições e Sabores da Nossa Terra”, publicação que reúne pratos típicos de várias regiões do estado. O projeto foi realizado pela Secretaria de Estado da Cultura e Biblioteca Pública do Paraná.

Rio Negro integra a publicação com dois pratos típicos: o ‘Haluski’ e o ‘Apfelstrudel’. Além de trazer irresistíveis receitas, o livro resume um pouco da história e diversidade étnica e cultural de nosso estado, uma terra que se notabilizou por acolher diferentes povos, tornando-se um território de vastos saberes e sabores.

Quem desejar conhecer, o livro estará disponível na Biblioteca Pública Municipal professor Venceslau Muniz, na Biblioteca Cidadã Aracy Guimarães Rosa e no Arquivo Público Municipal Maria da Glória Foohs.