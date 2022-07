Rio Negro oferece capacitação para Conselheiros de Políticas Públicas

Compartilhar no Facebook

Interessados podem participar mediante reserva de vagas

No próximo dia 30 de julho, sábado, o Município de Rio Negro oferece aos Conselheiros de Políticas Públicas e interessados um evento de capacitação para atuação na área. O evento é gratuito e acontece no salão nobre do Colégio Estadual Barão de Antonina de Rio Negro, durante todo o dia. Confira a programação:

A partir das 8h: Palestra “Estrutura administrativa da prefeitura Municipal de Rio Negro”, com o secretário Municipal de Administração, Lisandro Lorena Pinto, a controladora Interna do Município, Jerusa Cleres Hack e o diretor da Secretaria Municipal de Educação, André Klemann Koch.

A tarde acontece a palestra “Papel dos Conselhos no processo de formação de Políticas Públicas da cidade de Rio Negro” a ser ministrado pelo auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria Regional da União no Paraná, Demian Bianchi Bertozzi.

Cada unidade escolar terá um número mínimo de inscritos, respeitando que 50% dos inscritos devem ser de pais ou responsáveis e que a direção da escola deverá fazer a inscrição através de número de acesso, conforme descrito no Edital.

Os membros dos Conselhos Municipais e entidades interessadas devem enviar uma mensagem no WhatsApp (47) 3645-1611 informando seu nome e instituição que representa, até às 12h do dia 22 de julho.