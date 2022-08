Rio Negro oferece Curso de Auxiliar de Cozinha gratuitamente

Vagas estão disponíveis através do Programa Capacita Rio Negro

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, atrav√©s da Secretaria de Assist√™ncia Social, est√° disponibilizando cinco vagas gratuitas para o Curso de Auxiliar de Cozinha. O Curso ser√° realizado no Senac Rio Negro e integra o Programa Capacita Rio Negro. As inscri√ß√Ķes j√° est√£o abertas e v√£o at√© a pr√≥xima segunda-feira, 08 de agosto.

No curso, os alunos irão aprender as principais técnicas de cozinha: recebimento, armazenamento, métodos de cocção e outras. Estarão aptos para atuar no segmento de alimentos e bebidas. As aulas acontecem presencialmente, de 08 de agosto a 01 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h. A carga horária é de 240h.

Os interessados devem residir em Rio Negro, ter no m√≠nimo 16 anos, ter completado o 6¬ļ ano do Ensino Fundamental e renda familiar per capta de at√© 2 sal√°rios m√≠nimos. As vagas s√£o destinadas atrav√©s do Programa Senac Gratuidade em uma parceria com a Secretaria de Estado da Justi√ßa, Fam√≠lia e Trabalho.

Inscri√ß√Ķes no site https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=38&tc=202200051

Mais informa√ß√Ķes: 47 3641-3050 (telefone e whats).