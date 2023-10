Rio Negro oferece curso gratuito de Tecnólogo em Produção Cultural

Compartilhar no Facebook

Estão abertos as inscrições para o 2º Vestibular EaD UEPG 2023 com cursos com 20% presencial e 80% online.

Para o polo educacional de Rio Negro estão disponíveis 18 vagas para o curso de Tecnólogo em Produção Cultural, sendo 13 vagas para agentes que atuam na administração pública.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de outubro pelo site https://sistemas.uepg.br/cps/uab/ead_2023_uepg_2/

A classificação dos aprovados será pela analise das notas do histórico escolar do ensino médio. A taxa de inscrição é de R$ 50,00. Para mais informações ligue: 3642-1404 / 3642-4653 (ramal 6006 – Polo UAB Rio Negro).