Rio Negro oferece cursos gratuitos para os empreendedores do turismo

Estão abertas as inscrições para os cursos em modalidade de Ensino a Distância (EaD) para os empreendedores do turismo. Os cursos são oferecidos pelo Senac PR, através do programa Turismo em Foco Paraná e Secretaria de Estado do Turismo (SETU).

Os cursos ofertados são:

Sustentabilidade aplicada à cozinha

Boas práticas para serviços de alimentação

Aperfeiçoamento ao atendimento do Turismo Religioso

Atendimento receptivo para o Turismo Religioso

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 08 de agosto, pelo link https://www.pr.senac.br/turismoemfocoEAD/

Os interessados devem ter mais de 18 anos e renda per capita de até dois salários mínimos, para se adequar ao programa SESC gratuidade.