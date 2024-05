Rio Negro oferece diversos cursos gratuitos para a população

O programa Capacita Rio Negro está oferecendo mais de 90 vagas em cursos de qualificação profissional para moradores do município de Rio Negro. Os cursos são gratuitos. Confira todas as informações e aproveite a oportunidade:

PACOTE OFFICE

Quer aprender sobre o Pacote Office e ter mais segurança na hora de editar textos no Word, planilhas no Excel e até mesmo elaborar apresentações no Power Point? Então venha participar do curso gratuito de aperfeiçoamento profissional, aprimorando sua carreira e seu desempenho.

Curso presencial

Carga horária de 20 horas

Período noturno

Início dia 05/06 a 19/06/2024

Aulas 2x na semana, nas segundas e sextas-feiras das 18h30 às 22h30



ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Quer aprender como ser um bom Assistente Administrativo, como lidar com a rotina da empresa da melhor forma e apresentar resultados positivos para sua empresa, dando um salto em sua carreira? Então inscreva-se no curso de qualificação profissional de Assistente Administrativo e comece a aprimorar sua carreira profissional a partir de agora.

Curso semipresencial

Carga horária de 160 horas

Período noturno

Início dia 08/07 a 20/09/2024

Aulas 1x na semana na terça-feira das 18h30 às 22h30



CORTE FEMININO E ESCOVA

Quer aprender tudo sobre cortes de cabelo feminino e como embelezar os cabelos de suas clientes com uma escova? Então inscreva-se no curso de qualificação profissional de corte feminino e escova para começar a desenvolver a sua carreira e desbloquear novos aprendizados.

Curso presencial

Carga horária de 48 horas

Turma da manhã: 08h às 12h – terças e quintas-feiras

Turma da tarde: 13h30 às 17h30 – terças e quintas-feiras

Início dia 11/06

Requisitos: idade mínima de 16 anos, escolaridade: 7º ano do ensino fundamental e renda familiar per capta de até dois salários mínimos



CUIDADOR DE IDOSOS

Se você deseja adentrar em uma das profissões que mais crescem na atualidade, inscreva-se no curso de qualificação profissional de cuidador de idosos, Venha aprender as oportunidades que essa profissão oferece e desenvolver os aprendizados necessários que a atividade requer.

O cuidador de idoso é o profissional que tem como atribuição os cuidados com a pessoa idosa no que diz respeito ao seu bem-estar, considerando como fatores a higiene, conforto, entretenimento, alimentação, mobilidade e saúde, de modo a zelar por sua integridade, física, emocional e social. Trabalha em residências, meios de hospedagem, spas, clubes, residências terapêuticas, centros de acolhida especial para idosos, clínicas geriátricas e hospitais.

Curso presencial

Carga horária de 160 horas

De segunda à sexta-feira das 9h às 12h

Início dia 10/06

Requisitos: Idade mínima de 18 anos, escolaridade: ensino fundamental completo e renda familiar per capita de até dois salários mínimos



Inscrições:

Inscrições na Agência do Trabalhador e Senac (das 8h às 21h)

Documentos necessários: RG, CPF e comprovante de residência.

Informações:

