Rio Negro oferece programa de combate ao tabagismo para quem deseja parar de fumar

O dia 31 de maio foi o Dia Mundial sem Tabaco. A data fez um alerta sobre os riscos do tabagismo e neste ano, a campanha também destacou o prejuízo que o cigarro causa ao meio ambiente.

Buscando chamar a atenção da população para a temática, a Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Saúde, promoveu na manhã da última sexta-feira, 10 de junho, uma ação alusiva ao Dia Mundial sem Tabaco e a Semana do Meio Ambiente. Na ocasião, os munícipes que passaram pela Praça João Pessoa conheceram o Programa de Combate ao Tabagismo, disponível no Município, através do Sistema Único de Saúde – SUS.

Foi uma manhã bastante produtiva. A população participou de maneira ativa, demonstrando o interesse em parar de fumar e compartilhando experiências. Na ocasião, alunos da rede municipal de ensino também estiveram presentes e receberam informações sobre como o tabaco pode ser prejudicial tanto para a vida humana, quanto para outras formas de vida. Os alunos acompanharam de perto a quantidade de bitucas espalhadas pelo chão, perceberam a importância de cuidar do meio ambiente e dos familiares. Foram distribuídos folhetos informativos e mudas nativas do Viveiro Florestal.

O tabagismo é classificado como uma epidemia mundial, sendo considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a principal causa de morte evitável no mundo. Além disso, causa prejuízos ao meio ambiente como a contaminação do ar com as substâncias tóxicas contidas e a poluição causada pelas bitucas, que levam anos para se decompor e poluem rios e mares, contaminando os animais, além é claro, do risco de incêndios causados pelo descarte incorreto das bitucas em tempo seco.

O PROGRAMA

Como estratégia para o enfrentamento do problema de saúde pública relacionado ao tabagismo, a Prefeitura de Rio Negro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, disponibiliza o Programa de Combate ao Tabagismo.

O Programa conta com grupos de 10 a 15 pessoas, sendo parte integrante do tratamento a participação nas sessões de apoio, que tem duração de aproximadamente 1h30 e acontecem durante as quatro primeiras semanas da abordagem. Esses encontros são conduzidos pelos farmacêuticos da Secretaria de Saúde, iniciando toda primeira segunda-feira do mês, com encontros às 9h, e no decorrer desta etapa, o paciente é encaminhado ao médico que procede a avaliação e prescrição dos medicamentos para auxiliar o tratamento de acordo com a necessidade de cada indivíduo.

A participação nas sessões estruturadas é fundamental para o sucesso do tratamento uma vez que nestes encontros os pacientes recebem o apoio necessário para entender a sua condição e atuar de maneira ativa para romper definitivamente com o vício.

Na abordagem realizada pelos farmacêuticos são tratadas questões relacionadas a dependência da nicotina, esclarecimentos sobre a atuação desta substância química no organismo, malefícios para à saúde, orientações aos pacientes no sentido de lidarem com os sintomas de abstinência e estratégias para cessar o hábito de fumar. No grupo a ideia de que o medicamento não é o único responsável pelo resultado é reforçada. Também o usuário precisa querer parar de fumar e neste sentido a equipe contribui com o apoio necessário para o sucesso na cessação do hábito de fumar.

Os interessados em participar ou que tiverem alguma dúvida sobre o funcionamento do Programa podem entrar em contato diretamente com a Farmácia do Complexo de Saúde Oscar Koster pelo telefone (47) 3643-6278 ou pelo WhatsApp: (47) 98913-1425.