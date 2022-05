Rio Negro oferecerá Academia de Ginástica gratuita à população

Nesta semana, a Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Esporte e Lazer, emitiu a ordem de serviço para a execução do projeto de construção e instalação da Academia de Ginástica, anexo ao Ginásio de Esportes José Muller.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O espaço, com 377,25 m², contará com opções de musculação, salas de dança e de projetos alternativos. A construção contempla, além do barracão, sala administrativa, banheiros e vestiários. Ao todo serão investidos R$ 575.885,80, através do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA da Caixa Econômica Federal. A obra será executada pela OG Construtora de Obras LTDA e tem previsão de conclusão em oito meses.

O espaço atenderá as demandas da população rio-negrense e programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Atualmente o Município desenvolve inúmeras ações voltadas para faixas etárias entre 04 e 95 anos na cidade e interior. São grupos de idosos, equipes de treinamento, grupos de ginástica e competições das mais variadas modalidades.

A academia oferecerá um espaço multifuncional, totalmente acessível e moderno que vai atender de forma organizada a população da cidade e interior com profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Além disso, atenderá em horários flexíveis, favoráveis também a população que realiza suas atividades profissionais durante o dia, oportunizando a todos uma melhoria na sua qualidade de vida.