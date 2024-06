Rio Negro participa da 2ª etapa do Circuito Adulto de Corridas de Rua de Curitiba

No último domingo (16) ocorreu a 2ª etapa do tradicional “Circuito Adulto de Corridas de Rua de Curitiba”. O município de Rio Negro novamente marcou presença com os atletas representando a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL).

Esta etapa foi realizada na Praça Menonitas, no bairro Boqueirão, e contou com a participação de mais de 6.500 atletas nos naipes masculino e feminino. Diferentemente dos anos anteriores, neste ano o circuito foi unificado e será disputado somente na distância dos 7 km.

A equipe da SMEL esteve presente com 17 atletas nesta etapa, onde em um percurso de altimetria moderada, todos completaram a prova, com quatro atletas subindo ao pódio e dez atletas ficando no “top 10” das suas respectivas categorias, com destaque para Greyse Hau, que conquistou o 3º lugar geral da prova com o tempo de 20m34seg.

Atletas da SMEL participantes desta etapa:

Arivaldo Briana da Paz, Bruno Luan Moro de Oliveira, Carlos Felipe de Carvalho, Everson de Castro, Elton Martin Hass Junior, Fernando Renan da Silva, Lucas Guilherme Schafhauser, Matheus H. Godoy, Maurício Walickoski, Rhaliton P. Soares, Robert Cardoso, Hallida de Souza Caetano, Jacqueline de Castro, Jackline Chupel, Jefferson Rodrigues de Bastos, Marlon Muhlbauer e Greyse Hau.

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, agradece a participação e parabeniza a todos os seus atletas por mais estes resultados conquistados.