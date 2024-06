Rio Negro participa da campanha contra a violência de gênero no esporte

Na tarde da última quinta-feira (20), representantes do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres e da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Rio Negro estiveram presentes na audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Paraná que discutiu o projeto de lei nº 216/2024, que estabelece campanhas permanentes contra o assédio nos espaços esportivos.

O encontro dos parlamentares com os torcedores e pesquisadores teve por objetivo incrementar o projeto de lei, além de estabelecer um ambiente de discussão sobre o assunto, de modo a atender as necessidades do público frequentador desses eventos, especialmente as mulheres.

Na oportunidade, a primeira-dama e madrinha das políticas públicas para as mulheres no município, Raquel Valério, apresentou o programa “Jogo Limpo: Combatendo a Violência de Gênero no Esporte”, instituído em Rio Negro através do Decreto nº 48 de 17 de maio de 2024, que vai de encontro à proposta apresentada no Estado.