Rio Negro participa do Colégio de Gestoras de Políticas Públicas para Mulheres

Na última sexta-feira ocorreu a diplomação do Colégio de Gestoras de Políticas Públicas para Mulheres (CGPPM) para o biênio 2024/2026. A ação ocorreu durante o evento Caravana Paraná Unido Pelas Mulheres, que reuniu em Foz do Iguaçu centenas de gestoras públicas municipais.

O colégio de gestoras foi instituído pelo Decreto Estadual nº 4978/2024 com o objetivo de estabelecer uma interlocução de gestão integrada entre o estado e os municípios, fortalecendo assim as políticas de direitos das mulheres no Paraná com apoio do Governo do Estado. A coordenação do CGPPM será exercida pela Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa.

Durante o evento em Foz do Iguaçu foram definidos os objetivos e o regimento do colégio. Também foram empossados os membros. As representantes de Rio Negro no colégio de gestoras são: Eva Mariane Lopes de Oliveira (titular) e Andriele Tatiane Baptista (suplente).

O colegiado será responsável por discutir a organização da gestão pública da política da mulher proposta pelo órgão gestor estadual; propor encaminhamentos de questões operacionais relativas à implantação dos serviços, programas, projetos e benefícios voltados à mulher; recomendar parâmetros, mecanismos de implementação e regulamentação complementares à legislação vigente; recomendar medidas para aperfeiçoamento e implementação da organização e do funcionamento da política da mulher no âmbito estadual ou regional; articular acordos relacionados aos serviços, programas, projetos e benefícios a serem implantados pelo estado e municípios; discutir prioridades e propor plano de metas estaduais para o aprimoramento da política da mulher no estado; e propor medidas de estruturação, de organização da oferta de serviços, planos de providências e planos de apoio aos municípios.

A Prefeitura de Rio Negro tem o compromisso de ofertar e aprimorar os serviços que atendem às necessidades das mulheres. Diversas ações já foram colocadas em prática pela atual gestão municipal. Todas as informações podem ser acompanhadas no portal oficial: https://rionegro.atende.net/cidadao/noticia/categoria/rio-negro-mulher

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A participação de uma representante rio-negrense no CGPPM representa mais um passo expressivo para a implementação de mais ações que asseguram os avanços contínuos na defesa dos direitos das mulheres, além da promoção da igualdade de gênero e o empoderamento feminino.