Rio Negro participa do Fórum Nacional de Governança e Desenvolvimento Metropolitano

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, representou o município de Rio Negro no I Fórum Nacional de Governança e Desenvolvimento Metropolitano, que foi realizado nesta quinta-feira em Curitiba, no Salão de Atos e Complexo do Instituto Municipal de Administração Pública (IMAP) do Parque Barigui.

Durante o evento foram debatidos os desafios e soluções para cidades inteligentes, igualitárias e resilientes. Entre os temas abordados está a sustentabilidade, mobilidade e planejamento, desenvolvimento e turismo, inovação, governança, resiliência climática e segurança hídrica e alimentar.

A realização do fórum é da Prefeitura de Curitiba, Pró-Metrópole e Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec). A programação também inclui visitas técnicas a equipamentos e programas curitibanos. Anexo ao fórum há a Feira Pró-Metrópole, com exposição de atrativos do turismo e das vocações econômicas dos municípios da Região Metropolitana de Curitiba.

Criada em 2021 para o desenvolvimento produtivo integrado da capital e dos municípios vizinhos, a Secretaria Municipal Extraordinária para o Desenvolvimento da Região Metropolitana organiza o debate dos desafios comuns e de boas práticas, além de apresentar projetos e ações replicáveis entre as diversas cidades. A RMC reúne 29 municípios e concentra uma população superior a 3,7 milhões de pessoas.