Rio Negro participa do lançamento do projeto “Paraná Produtivo”

No último dia 26, quinta-feira, Rio Negro teve a honra de receber em seu território a visita do Secretário de Planejamento e Projetos Estruturantes do Paraná Senhor Valdemar Bernardo Jorge, que em sua estada além de conhecer a cidade, apresentou o projeto Paraná Produtivo, que visa reunir lideranças para discutir o desenvolvimento integrado do estado, demonstrando métricas, estatísticas e pontos a serem melhorados.

Em primeiro momento, se fizeram presentes na apresentação o setor produtivo de Rio Negro, secretários municipais, vereadores, servidores e líderes religiosos, que puderam dar seu parecer sobre as questões abordadas.

O secretário ainda, teve a oportunidade de discursar o projeto para mais 8 municípios na Primeira Reunião Presencial da Associação dos Municípios da Região Suleste do Paraná – AMSULEP, que também ocorreu no dia 26 durante a noite, com a presença de prefeitos e respectivos assessores dos municípios integrantes.

Ademais, além da pauta de suma importância para as cidades, a reunião da AMSULEP contou também com a apresentação do senhor Gilson Santos, presidente da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC, que reforçou a fala anterior citando avanços e pontos a se darem maior atenção no estado. Também na oportunidade, o prefeito de Agudos do Sul, Jesse Zoellner, pode representar a Casa do Mel, projeto de sua cidade para a produção do produto.

O Prefeito de Rio Negro James Valerio se mostrou em todo o momento receptivo a novas ideias e colocando em prática a representatividade e credibilidade do município, com diálogo constante e permanente. O encontro foi fundamental para o planejamento estratégico da região e valorização do território.

A AMSULEP

Associação dos Municípios da Região Suleste do Paraná, composta pelos municípios de Agudos do Sul, Campo do Tenente, Contenda, Fazenda Rio Grande, Lapa, Mandirituba, Piên, Quitandinha, Rio Negro e Tijucas do Sul é responsável pela integração econômica e social dos municípios que a compõem.

Todos os anos, a cidade polo da região da AMSULEP muda, fazendo com que em 2021 Rio Negro fosse escolhida a cidade de liderança. Desta forma, o prefeito James Valério fica por um ano como Presidente da Associação.