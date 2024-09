Rio Negro participa do Núcleo de Cooperação Socioambiental lançado pela Itaipu

Nesta quarta-feira (11), a Itaipu Binacional, Itaipu Parquetec e o governo federal anunciaram em Curitiba o lançamento de 20 Núcleos de Cooperação Socioambiental. O evento ocorreu na Universidade Federal do Paraná. O município de Rio Negro, através do prefeito James Karson Valério, representou as prefeituras do Paraná.

A iniciativa foi desenvolvida em conjunto com universidades, organizações da sociedade, empresas e governos. Ela ocorre no âmbito do programa Itaipu Mais que Energia, que foi implantado no ano passado pela atual diretoria brasileira. O objetivo é fortalecer a participação da população na busca por soluções para os desafios socioambientais, como as mudanças climáticas.

Os núcleos atuarão como espaços de diálogo e colaboração para promover a troca de conhecimentos e o desenvolvimento de projetos conjuntos, em um ambiente apartidário, voltado ao bem comum.

Os núcleos estarão distribuídos por todo o território paranaense, cobrindo as diferentes regiões do estado. Cada núcleo terá a participação de representantes de municípios, universidades, movimentos sociais, organizações cooperativas e empresas, entre outros, com reuniões bimestrais, promovidas de forma on-line ou presencial.

A primeira atividade prática será o diagnóstico territorial, para a compreensão dos desafios de cada espaço. O trabalho terá a participação de especialistas em governança participativa e meio ambiente, com o auxílio de coordenadores locais.

No evento também foi distribuída uma cartilha informativa com informações sobre o programa Itaipu Mais que Energia, que reúne iniciativas da empresa que vão da preservação ambiental ao apoio a projetos sociais.